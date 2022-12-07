Названы три первых шага при подозрении на простуду

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При подозрении на простуду важно исключить физические нагрузки. Такую рекомендацию дала заместитель главного врача Елена Зяблова.

Врач рекомендовала при появлении первых симптомов болезни сохранять постельный режим, так как организм находится в процессе борьбы с недугом. Также необходимо пить больше воды. В воду можно добавить немного лимонного сока. В нем много витамина С, он принесет пользу иммунитету. Также можно пить морсы, травяные чаи, компоты.

При заложенности носа врач советует приобрести капли для промывания с морской водой. Лучше не применять сосудосуживающие капли, они вызывают привыкание.

Обязательно нужно вызвать врача, особенно при наличии температуры. Он назначит правильное лечение, передает Life.ru.

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