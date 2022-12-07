Названы три первых шага при подозрении на простуду

При подозрении на простуду важно исключить физические нагрузки. Такую рекомендацию дала заместитель главного врача Елена Зяблова.
Врач рекомендовала при появлении первых симптомов болезни сохранять постельный режим, так как организм находится в процессе борьбы с недугом. Также необходимо пить больше воды. В воду можно добавить немного лимонного сока. В нем много витамина С, он принесет пользу иммунитету. Также можно пить морсы, травяные чаи, компоты.
При заложенности носа врач советует приобрести капли для промывания с морской водой. Лучше не применять сосудосуживающие капли, они вызывают привыкание.
Обязательно нужно вызвать врача, особенно при наличии температуры. Он назначит правильное лечение, передает Life.ru.
Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящее время свиной грипп выявлен в 74 регионах РФ, передает издание argumenti.ru.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 18,5 процента. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие характерные отличия существуют у коронавируса и свиного гриппа.