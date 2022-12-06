Коронавирус vs свиной грипп: какой вирус опаснее и в чем их главные отличия

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 18,5 процента. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие характерные отличия существуют у коронавируса и свиного гриппа.

Чем свиной грипп отличается от коронавируса

Эпидемиолог Петр Чумаков рассказал «Вечерней Москве», почему коронавирус и свиной грипп похожи друг на друга.

— Кроме того, что у этих вирусов разный возбудитель, они мало отличаются друг от друга. Коронавирус и свиной грипп — это острые сезонные респираторные заболевания. Коронавирус который циркулирует сейчас, уже совершенно не такой серьезный возбудитель, каким он был в начале пандемии. Теперь он реже вызывает осложнения. Его патогенность можно приравнять к патогенности вируса гриппа, — сказал он.

Различия в симптоматике и осложнениях коронавируса и свиного гриппа

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал «Вечерней Москве» о различиях в симптомах при заболевании коронавирусом и свиным гриппом.

— Симптоматика не всегда может быть различной. У заболевших коронавирусом и свиным гриппом могут появляться общие признаки: повышение температуры, интоксикация, головная боль и ломота в теле. Также эти заболевания похожи тем, что поражают дыхательную систему. У человека могут диагностировать ринит, трахеит либо воспаление других отделов. Врач далеко не всегда сможет определить заболевание по клинической картине без лабораторных исследований, — считает эксперт.

Однако, по словам специалиста, коронавирус и свиной грипп дают разные осложнения:

— При COVID-19 одно из самых опасных осложнений — это респираторный дистресс-синдром. А при свином гриппе может произойти отек легких или головного мозга, а также инфекционно-токсический шок. Дифференцировать оба заболевания можно только с помощью лабораторных методов исследования, которые доступны.

Эпидемиолог Чумаков также считает, что симптоматика коронавируса и свиного гриппа идентична:

— Симптоматика в большинстве случаев схожа. На данный момент даже нет смысла выяснять, чем конкретно человек болеет, потому что лечение практически одинаковое.

Что опаснее — коронавирус или свиной грипп?

По словам Чумакова, на каждого конкретного человека коронавирус и грипп влияют по-разному из-за особенностей иммунной системы:

— Грипп и коронавирус у некоторых людей могут протекать в легкой форме, а у других — иметь тяжелое и даже смертельное течение. У людей существуют большие различия в состоянии иммунной системы. Коронавирус уже стал сезонным заболеванием. Более того, он мало отличается от иновируса, респираторно-синцитиальной инфекции и различных аденовирусных инфекций. Они дают похожее течение и прогноз.

Что нужно делать, чтобы не заболеть свиным гриппом и коронавирусом

Эпидемиолог Чумаков уверен, что вакцинация является лучшей профилактикой данных заболеваний. Однако из-за вспышки заражений делать прививки уже поздно:

— Главная профилактика заражения коронавирусом и свиным гриппом — это вакцинация. Однако сейчас уже началась вспышка заражений, поэтому делать прививки уже поздно. Вакцина начинает активно работать примерно через три недели.

Специалист уверен, чтобы уберечь себя, нужно избегать людных мест и носить маску. А также укреплять иммунитет с помощью витаминов.

— Кроме того, необходимо укреплять свой иммунитет. Например, употреблять витамин D3. Я советую всем купить его в большой дозе и пропить курсом пару недель. Этот метод увеличит устойчивость иммунитета к вирусным заболеваниям. Никаких других специфических мер профилактики коронавируса и свиного гриппа не существует, — заявил он.

Инфекционист Сергей Вознесенский также считает вакцинацию лучшим способом профилактики коронавируса и свиного гриппа. Более того, специалист рекомендует носить маски и проводить дезинфекцию:

— Вакцинация от коронавируса и свиного гриппа доступна россиянам. Это наиболее действенная профилактика. Однако сейчас идет подъем ОРВИ. Неспецифическая профилактика тоже приветствуется. Я рекомендую носить индивидуальные респираторные средства защиты в местах массового скопления людей и проводить дезинфекцию воздуха в помещениях.

Как штамм свиного гриппа мутировал с момента появления

Эпидемиолог Чумаков предупредил, что коронавирус и свиной грипп изменяются в разной степени. Не стоит ожидать, что грипп станет менее опасным со временем, как это произошло с COVID-19:

— Ситуация с изменениями коронавируса и гриппа очень разная. Коронавирус мутирует постепенно и достаточно предсказуемо. Идет ослабление его патогенности и увеличение заразности. А вирус гриппа состоит из нескольких фрагментов. Организм может быть одновременно заражен двумя типами вирусов, которые обмениваются. Внезапно может возникнуть такой вариант, который имеет непредсказуемое свойство. Например, большую патогенность. Грипп не будет становиться менее опасным.

Официальные данные

Роспотребнадзор сообщил, что случаи свиного гриппа зафиксировали в 74 субъектах России. Департамент здравоохранения города Москвы выступил с официальным комментарием о том, что в столице фиксируется сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако последнюю неделю темпы роста замедляются.

В Москве заранее подготовили необходимый объем инфекционных коек для взрослого и детского населения. Их дефицит не наблюдается. Кроме того, в поликлиниках для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организовали отдельные входы. Это позволяет разделить потоки здоровых и заболевших ОРВИ и предупредить распространение заболевания.

Также нагрузка скорой медицинской помощи соответствует сезонному подъему заболеваемости и не является пиковой. Дефицита врачей и фельдшеров, выезжающих на вызовы, не наблюдается.