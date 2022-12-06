Свиной грипп выявили в 74 российских регионах

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Случаи свиного гриппа зафиксировали в 74 субъектах России. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ, — говорится в сообщении.

При этом в общей структуре респираторных вирусов негриппозного происхождения самая большая доля приходится на риновирусы (13,3 процента), РС-вирусы (12 процентов), метапневмовирусы (10,1 процента) и аденовирусы (7,2 процента), уточнили в ведомстве.

До этого врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как избежать летального исхода при заражении свиным гриппом. Он уточнил, что заболевшему человеку нужно либо обратиться к врачам и провести лабораторную диагностику, либо воспользоваться тестом на грипп и ковид из аптеки. До прихода медиков можно принять противовоспалительные препараты, которые помогут бороться с основными симптомами. Эксперт призвал не переносить заболевание на ногах, а взять больничный.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 18,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора. «Вечерняя Москва» узнала, какие вирусы атакуют горожан.