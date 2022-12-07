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Spiegel: Россиянку и более 20 человек задержали в ФРГ по подозрению в подготовке госпереворота

Георгий Соланович
В мире
Spiegel: Россиянку и более 20 человек задержали в ФРГ по подозрению в подготовке госпереворота
Фото: Pixabay

Спецназ полиции ФРГ задержал 25 человек, в том числе гражданку РФ, по подозрению в подготовке государственного переворота, пишет в среду, 7 декабря, издание Spiegel со ссылкой на источники.

По данным Spiegel, спецназ действует одновременно на одиннадцати федеральных землях. В результате операций задержаны 25 мужчин и женщин. В издании отметили, что задержанные либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее.

В Spiegel подчеркнули, что в планах подозреваемых были в том числе «вооруженное нападение на бундестаг и задержания политиков», что впоследствии могло привести к госперевороту.

Как пишет РИА Новости, среди задержанных есть гражданка РФ.

В сентябре в Сети распространились неподтвержденные слухи о государственном перевороте в Китае и переходе власти к военным. Также появилась информация о том, что в аэропорту Пекина отменили шесть тысяч рейсов.

Однако позже выяснилось, что в аэропорту Шоуду отметили только 491 рейс, а в аэропорту Дасин — 430. Вылетели, соответственно, 332 и 278 бортов. Отмены и задержки рейсов в Китае происходят регулярно по причине погодных условий или эпидемиологической ситуации.

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