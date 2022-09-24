СМИ: Сообщения о возможном госперевороте в Китае не подтвердились

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Обстановка в Пекине спокойная, усиления мер безопасности не наблюдается. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщило РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

На 1 октября в Китае намечено празднование 73-й годовщины образования республики.

На этом фоне в Сети распространились неподтвержденные слухи о государственном перевороте в стране и переходе власти к военным. Также появилась информация о том, что в аэропорту Пекина отменили шесть тысяч рейсов.

Однако выяснилось, что в аэропорту Шоуду отметили только 491 рейс, а в аэропорту Дасин — 430. Вылетели, соответственно, 332 и 278 бортов. Отмены и задержки рейсов в Китае происходят регулярно по причине погодных условий или эпидемиологической ситуации.

Не было и уведомлений о массовых отменах поездов. Как уточняется, в настоящее время въезд и выезд из Пекина свободные. Билеты на транспорт имеются в продаже, однако их быстро раскупают, а цена повышается — жители Китая активно путешествуют в преддверии семидневных выходных по случаю национального праздника.

— Телеканалы, информационные агентства, сайты газет работают в нормальном режиме, никаких перебоев в работе социальных сетей не отмечается, — передает агентство.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов назвал причины ухудшения отношений между США и Китаем.