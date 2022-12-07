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Злоумышленник в Подмосковье украл из фуры 276 канистр моторного масла

Степан Жирнов
Происшествия
Злоумышленник в Подмосковье украл из фуры 276 канистр моторного масла
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Раменский городской округ, ЦКАД, 179-й километр Карта всех событий

В Подмосковье злоумышленник похитил из припаркованного грузовика 276 канистр моторного масла. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 7 декабря.

По ее словам, кража произошла на стоянке на 179 километре Центральной кольцевой автодороги. Преступник разрезал тент у стоящего грузового прицепа и через образовавшееся окно украл находившийся там товар. Сумма ущерба составила 505 тысяч рублей.

Через некоторое время владелец заметил пропажу и обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий в городском округе Балашиха был задержан 36-летний ранее судимый местный житель.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.

Другое подобное преступление произошло в столице. Злоумышленник проник ночью в мужскую парикмахерскую и украл деньги из кассы, а также напитки из холодильника. Примечательно, что перед кражей мужчина побрился и полежал на диване заведения.

Подмосковье Балашиха Московская область МВД Преступления
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