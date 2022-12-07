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Психотерапевт Крашкина пояснила, почему для некоторых мам важен ранний выход из декрета

Ирина Игнатенко
Общество
Психотерапевт Крашкина пояснила, почему для некоторых мам важен ранний выход из декрета
Фото: Александр Кожохин/ Вечерняя Москва

Выход на работу после рождения ребенка в некоторых случаях может помочь сохранить здоровье женщины и тепло в семье. Об этом рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

После рождения ребенка женщина погружается в рутину повседневных забот, возникает чувство раздраженности, недооцененности.

Крашкина подчеркнула, что здесь важно оценить то эмоциональное и физическое состояние, в котором находится женщина.

— Выход на работу с делегированием ответственности, сцеживанием грудного молока, конечно, безумно трудоемко, нагрузочно, но женщина может почувствовать себя интеллектуально востребованной, профессионалом, которым в будущем может гордиться ее ребенок, — пояснила она в комментарии РИАМО.

В этом случае важно, чтобы за ребенком присматривали родственники, готовые взять на себя такую ответственность, или квалифицированная няня.

До этого психолог Марианна Абравитова подчеркнула, что важно четко осознавать свои жизненные ценности. Это система приоритетов каждого человека, определяющая его характер, цели и способствующая формированию образа жизни, передает ФАН.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев рассказал, какие меры помогут повысить рождаемость в стране.

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