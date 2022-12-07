«Вкусно — и точка» запустила доставку еды в Москве

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Оформить заказ можно через мобильные приложения «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

В рамках первого этапа тестирования доставки заказать еду можно будет из ограниченного количества точек. В столице к сервису подключат 28 кафе.

— «Вкусно — и точка» также расширяет зону доставки в регионах. Уже в среду сервис запустится в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке, Тольятти и других городах. Таким образом оформить заказ во «Вкусно — и точка» с доставкой в Яндекс Еде и Delivery Club уже могут жители 47 городов по всей стране, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что «Вкусно — и точка» восстановила долю рынка в России, которую ранее занимал McDonald’s.

2 ноября руководство сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» начало процесс регистрации логотипа для доставки.