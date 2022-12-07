Россиянам рассказали, какой стаж может уменьшить пенсию

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Попытка увеличить пенсию за счет стажа может принести обратный эффект, так как нынешняя формула расчета предполагает, что размер выплат зависит не столько от стажа, сколько от суммы индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По ее словам, при начислении пенсий выбор отдается наиболее выгодному для человека варианту. Однако в отдельных случаях граждане напрасно просят ПФР зачесть некоторые периоды стажа.

Ногайлиева отметила, что учет времени получения образования (до 2002 года) приведет к тому, что и остальные периоды будут рассчитываться по старым формулам. В этом случае пенсия не превысит сумму 555,96 рубля. Это же относится и к периодам работы на Крайнем Севере.

Эксперт уточнила, что при включении в стаж периода ухода за ребенком из расчета отминусуют полтора года из общего трудового стажа, передает «Прайм».

До этого сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.

О сути новой инициативы и вероятности ее принятия — в материале «Вечерней Москвы».