Около 90 процентов газовых плит проверили в столичных квартирах с начала года

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Около 90 процентов газовых плит проверили в московских квартирах с начала 2022 года. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что в общей сложности специалисты проверили 1,57 миллиона приборов. Каждый день газовые плиты в городе используют около 1,8 миллиона семей.

Особое внимание в ходе проверок специалисты уделяют состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов.

Узнать дату визита мастера можно через специального Telegram-бота, с помощью голосового помощника «Алиса» или на сайте Мосгаз, подытожили в Комплексе.

29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 157 лет назад было основано газовое хозяйство города, которое на сегодняшний день представляет Мосгаз. В настоящее время более 4,5 тысячи человек трудятся на предприятии. По словам мэра столицы, Мосгаз является одним из крупнейших предприятий коммунальной отрасли России. На данный момент у Мосгаза несколько приоритетных проектов, одним из которых стало развитие системы газоснабжения в Новой Москве.