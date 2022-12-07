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Приметы и советы

Канье Уэст заявил, что евреи должны простить Гитлера

Полина Долганова
Общество
Канье Уэст заявил, что евреи должны простить Гитлера
Фото: shutterstock

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что еврейский народ должен простить Адольфа Гитлера. Об этом артист сказал в интервью Гэвину МакИннесу, основателю ультраправой неофашистской организации Proud Boys.

По словам музыканта, евреи не должны навязывать остальному человечеству свою боль и переживания от того, что с ними случилось.

— Евреи, пора простить Гитлера. Отпустите уже. Отпустите. Перестаньте пытаться навязать это другим людям, — сказал Уэст, слова которого приводит издание Rolling Stone.

Вызывающие заявления, которые периодически делает рэпер Канье Уэст, являются следствием его необразованности. Не стоит искать в них какую-то PR-стратегию, хотя и исключать такой вариант также нельзя. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов, комментируя признание Уэста в симпатии к Адольфу Гитлеру. По его словам, Канье Уэст плохо разбирается в том, о чем говорит.

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