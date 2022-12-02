PR-стратегия или необразованность? Что кроется за вызывающими заявлениями Канье Уэста

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Вызывающие заявления, которые периодически делает рэпер Канье Уэст, являются следствием его необразованности. Не стоит искать в них какую-то PR-стратегию, хотя и исключать такой вариант также нельзя. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов, комментируя признание Уэста в симпатии к Адольфу Гитлеру.

По его словам, Канье Уэст плохо разбирается в том, о чем говорит.

— Человек просто необразованный, изначально не знает, откуда идут корни всего, о чем он говорит. Он не понимает, на чем создает свой имидж и пиарится. Но я думаю, ему просто недосуг, потому что целевая аудитория, которая его слушает, тоже далека от этих моментов истории, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, Уэст — не единственная медийная личность, которая допускает провокационные поступки. Например, историю, когда принц Гарри появился на публике в нацистской форме, удалось замять только потому, что он являлся членом королевской семьи. Среди российских звезд (в частности, рэп-исполнителей) также хватает тех, кто несильно задумывается о последствиях своих действий, уверен Краснов.

Эксперт подчеркнул, что к действиям Уэста может быть причастна и его команда. Признания самого артиста в наличии у него ментальных проблем — не повод допускать такие заявления, заметил специалист.

— Тут страшно и другое: допустим, если человек один и сам этим управляет, это одна история. Но есть же штат пиарщиков, которые это пропускают. Если они таким образом еще и подогревают интерес к его персоне, то это полная деградация. На ментальные проблемы это списывать не нужно. Мне кажется, дело не в заболеваниях, а просто в нежелании знать и изучать историю, — резюмировал собеседник «ВМ».

Рэпер Канье Уэст заявил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на эфир передачи InfoWars.

— Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не могут говорить мне: «Вы можете любить нас, вы можете любить то, что мы делаем с вами при помощи контрактов, вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии», — заявил Уэст.