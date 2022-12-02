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Рэпер Канье Уэст открыто заявил о своих симпатиях к Гитлеру

Юлия Курганова
В мире
Рэпер Канье Уэст открыто заявил о своих симпатиях к Гитлеру
Фото: shutterstock

Рэпер Канье Уэст на фоне обвинений в антисемитизме сообщил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на эфир передачи InfoWars.

— Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не могут говорить мне: «Вы можете любить нас, вы можете любить то, что мы делаем с вами при помощи контрактов, вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии», — заявил звезда.

По мнению рэпера, в каждом человеке есть что-то ценное, что он привносит в этот мир, особенно это было в Гитлере. Уэст назвал его «парнем, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом».

Канье Уэст, участвовавший в президентских выборах в США в 2020 году, в конце ноября рассказал о недавней встрече с бывшим президентом Дональдом Трампом. Артист обсудил с ним намерение снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года.

Недавно стало известно, что рэпер планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.

Нацизм Адольф Гитлер Канье Уэст США
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