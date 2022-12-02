Рэпер Канье Уэст открыто заявил о своих симпатиях к Гитлеру

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Рэпер Канье Уэст на фоне обвинений в антисемитизме сообщил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на эфир передачи InfoWars.

— Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не могут говорить мне: «Вы можете любить нас, вы можете любить то, что мы делаем с вами при помощи контрактов, вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии», — заявил звезда.

По мнению рэпера, в каждом человеке есть что-то ценное, что он привносит в этот мир, особенно это было в Гитлере. Уэст назвал его «парнем, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом».

Канье Уэст, участвовавший в президентских выборах в США в 2020 году, в конце ноября рассказал о недавней встрече с бывшим президентом Дональдом Трампом. Артист обсудил с ним намерение снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года.

Недавно стало известно, что рэпер планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.