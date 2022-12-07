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Вирусы и болезни: Глоба рассказала о трудностях, которые настигнут человечество в декабре

Полина Долганова
Общество
Вирусы и болезни: Глоба рассказала о трудностях, которые настигнут человечество в декабре
Фото: Youtube / Яна Павлидис

Астролог Тамара Глоба заявила, что декабрь 2022 года нельзя назвать простым месяцем.

Так, в начале декабря могут начать поступать новости о пожарах, при этом во второй декаде месяца происшествий станет меньше.

Основные сложности выпадут на конец месяца. В этот период ситуация в мире может обостриться. Людям рекомендуется присмотреться к новым лицам на политической арене — они могут подписать важные документы и принять значимые решения.

Также человечество может снова вспомнить о вирусах и болезнях, рассказала специалист по звездному небу на своем YouTube-канале.

Совсем скоро жители планеты будут встречать новый, 2023 год. По прогнозам многих прорицателей, это время станет для людей периодом тяжелых испытаний и конфликтов. «Вечерняя Москва» совместно с агрегатором «СМИ2» подготовила подборку самых ярких предсказаний от известных медиумов, магов и ясновидящих. Не менее трех важных предсказаний на 2023 год сделала и болгарская ясновидящая Ванга. По предсказаниям прорицательницы, жители планеты в грядущем году переживут катаклизмы и страшные болезни. Среди пророчеств есть и те, в которых говорится, что орбита Земли трансформируется.

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