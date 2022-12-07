Обвиняемому в госизмене ученому-геодезисту из Биробиджана продлили арест

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Лефортовский районный суд столицы еще на три месяца продлил срок заключения под стражу ученому-геодезисту Валерию Качину, который был этапирован из Биробиджана в Москву для следственных действий в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно постановлению суда, Качин будет находиться под стражей до 12 марта.

Следователи ФСБ засекретили материалы уголовного дела в отношении ученого. Ему предъявлено обвинение в госизмене (статья 275 УК РФ). Ранее Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области избрал в отношении 35-летнего геодезиста меру пресечения в виде заключения под стражу. Его этапировали в московское СИЗО «Лефортово» для дальнейшего проведения следственных действий.

Валерий Качин окончил Приамурский госуниверситет. Его последним местом работы являлся заповедник «Бастак», где он числился младшим научным сотрудником и специализировался на геоинформационных системах.

В начале августа в России был арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк. По словам научного руководителя института Василия Фомина, перевезенному в СИЗО «Лефортово» Шиплюку вменяют то же, что и главному научному сотруднику института Анатолию Маслову, — госизмену.