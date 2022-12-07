Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московские школьники стали чемпионами России по программированию

Анастасия Колоскова
Город
Московские школьники стали чемпионами России по программированию
Фото: Pexels

Столичные школьники стали чемпионами Всероссийской командной олимпиады по программированию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Столицу представляла 21 команда. В финале за пять часов надо было решить практические задачи с помощью разных языков программирования. Золотые медали — у Антона Степанова, Алексея Васильева и Александра Климчука из сборной лицея «Вторая школа» и школы № 57, — отметил глава города.

Он добавил, что еще четыре столичные команды завоевали серебряные медали и одна — бронзовую.

Финал соревнования проходил сразу на пяти площадках: в Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Барнауле, Ереване и Краснодарском крае. В общей сложности в нем приняли участие 220 команд из разных городов и стран.

Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил столичных школьников с наградами. Он пожелал им дальнейших успехов и выразил уверенность, что знания и талант ребят помогут им в будущей профессии.

До этого сообщалось, что школьники из Москвы в составе российской команды получили четыре золотые медали на XIV Международном турнире по информатике, который проходил в Болгарии с 23 по 27 ноября.

Программисты Москва Чемпионаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте