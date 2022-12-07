Небоскреб высотой почти 400 метров построят у входа на мост «Багратион» в «Москве-Сити»

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Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 16с1 Карта всех событий

Небоскреб высотой почти 400 метров появится у входа на мост «Багратион» в бизнес-центре «Москва-Сити». Об этом в среду, 7 декабря, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

— Это место в мастер-плане «Сити» изначально не предназначалось под высотную застройку, но недавно мы пересматривали его и пришли к выводу, что неэффективно иметь двухэтажный выход с моста «Багратион». После тщательного анализа градостроительной ситуации, транспортных потоков, доступности и так далее было принято решение организовать здесь высокоплотную функцию и продать инвестору, — отметил архитектор.

Он уточнил, что перед специалистами стояла задача сделать новую башню максимально выразительной, так как она будет находиться на видовой точке возле реки и должна стать эффектным завершением моста. Проект башни уже согласован архитектурным советом столицы, написал Кузнецов в Telegram-канале.

Согласно данным Москомархитектуры, высота здания составит 398,1 метра, а его общая площадь — 197,3 тысячи квадратных метров.

До этого сообщалось, что Москомархитектура согласовала проект строительства трех «кубических» домов в рамках жилого комплекса «Вишневый сад» на Мосфильмовской улице.