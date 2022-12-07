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Google представил топ поисковых запросов 2022 года

Георгий Соланович
Общество
Google представил топ поисковых запросов 2022 года
Фото: Unsplash

Компания Google в среду, 7 декабря, представила топ поисковых запросов в одноименном поисковике в 2022 году.

Так, чаще всего люди искали информацию об игре Wordle для угадывания слов из пяти букв, о ситуации на Украине, погибшей королеве Великобритании Елизавете II, игре в крикет, разводе актера Джонни Деппа с актрисой Эмбер Херд, результатах выборов в США, истории с пощечиной актера Уилла Смита комику Крису Року, президенте России Владимире Путине, американской лотерее Рowerball и оспе обезьян.

Google представил топ поисковых запросов 2022 года Фото: Google

2 декабря видеохостинг YouTube опубликовал список 10 самых популярных видеороликов 2022 года. Так, на первом месте рейтинга расположилось видео о 23-летнем Minecraft-блогере Technoblade (более 87 миллионов просмотров). Вторую строчку занял отрывок записи с церемонии вручения премии «Оскар», где актер Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року (около 103 миллионов просмотров). Бронзу взял ролик со знаменитым Minecraft-блогером под псевдонимом Dream, который впервые показал свое лицо (47 миллионов просмотров).

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