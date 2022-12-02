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YouTube назвал 10 самых популярных видео 2022 года

Георгий Соланович
Общество
YouTube назвал 10 самых популярных видео 2022 года
Фото: pexels.com

Видеохостинг YouTube опубликовал список 10 самых популярных видеороликов 2022 года.

Так, на первом месте рейтинга расположилось видео о 23-летнем Minecraft-блогере Technoblade (более 87 миллионов просмотров). Вторую строчку занял отрывок записи с церемонии вручения премии «Оскар», где актер Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року (около 103 миллионов просмотров). Бронзу взял ролик со знаменитым Minecraft-блогером под псевдонимом Dream, который впервые показал свое лицо (47 миллионов просмотров).

Четвертое и пятое места заняли видеоролики с выступлением рэперов во время перерыва 56-го матча Суперкубка (143 миллиона просмотров) и видео блогера MrBeast (127 миллионов просмотров).

В первую десятку также попали запись с розыгрышем телефонных мошенников (55 миллионов просмотров), видео с рассказом популярного блогера о своей сексуальной ориентации (17 миллионов просмотров), короткометражный хоррор The Backrooms (42 миллиона просмотров), ролик канала The Try Guys, где авторы объясняют причину расставания с одним участником коллектива (11 миллионов просмотров), и интервью со звездой телесериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун (23 миллиона просмотров).

До этого «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» представили топ-10 свежих скандалов с участием знаменитостей.

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