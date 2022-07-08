Топ-10 свежих звездных скандалов с начала 2022 года

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Звезды российского шоу-бизнеса нередко оказываются в эпицентре громких историй. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» представляют топ-10 свежих скандалов с участием знаменитостей.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров стал участником грандиозного скандала в начале мая. Поводом послужил один из его концертных номеров по случаю 55-летия. Тогда под хит «Мария Магдалена» российский король поп-музыки устроил танцы на кресте. Его действия оскорбили чувства верующих.

Спустя двое суток певец обратился к возмущенной публике с извинениями. Филипп Киркоров заявил, что он верующий, а песня «Мария Магдалена» посвящена его умершей маме.

— Для меня как для верующего человека крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене, — исключительно фантазийная история, которая ни в коем случае не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения! — заявил артист.

Алиса Казьмина

В марте бывшая жена Андрея Аршавина шокировала поклонников откровенным признанием. Алиса Казьмина заявила, что у нее обнаружили сифилис третьей стадии.

Фото: Youtube / ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

По словам дерматовенеролога Наталии Жовтан, на поздней стадии сифилиса у пациента могут усилиться и другие заболевания. Так, аутоиммунные процессы, на которые бывшая жена Андрея Аршавина жаловалась изначально, отягощаются нейросифилисом. Более того, врач отметила, что быстро вылечить нейросифилис нельзя.

— Быстрого лечения тут никак не может быть. Это воспалительный процесс достаточно серьезных структур нервной системы. Можно сдерживать антибиотиками пенициллинового ряда. Длительное лечение на несколько курсов. Пациенты — инвалиды пожизненно, — сказала эксперт.

Виктория Боня

Российскую телеведущую Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль. Ее попросили удалиться с красной дорожки Дворца фестивалей и конгрессов из-за слишком провокационного наряда. Об этом Боня рассказала в соцсетях.

Фото: Youtube / Сплетник

Телеведущая собиралась выйти на красную дорожку в мужском костюме, с приклеенными на лицо бутафорскими усами, а также с табличкой. На ней она выразила свое мнение о происходящем в мире. Роль таблички выполняла сумочка-клатч. Однако охрана посчитала, что такой образ привлечет слишком большое внимание прессы. Организаторы попросили звезду покинуть фестиваль, что очень ее разозлило.

Наташа Королева и Тарзан

В семье Наташи Королевой разразился грандиозный скандал в апреле. Муж певицы Сергей Глушко поддержал спецоперацию России на Украине. После этого от зятя публично отреклась теща Людмила Порывай. Сама певица не могла примирить мужа со своей матерью. По слухам, это подтолкнуло звездную пару к разводу.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Тимати и Макс Барских

Певец Макс Барских заявил, что больше не приедет в Россию. Он отметил, что на популярность это не повлияло: его песни крутили по радио и показывали клипы на телеканалах в нашей стране. По его словам, добиться успеха он может и «без русского рынка и поклонников».

На эти слова остро прореагировал рэпер Тимати. Он призвал Барских к ответу, заявив, что они «скоро встретятся и поговорят друг с другом лицом к лицу».

Музыкальный исполнитель Потап также решил высказаться, встав в этом конфликте на сторону Макса Барских.

— Хочу передать привет Тимати, который обратился к Максу Барских. Знай, когда мы встретимся, а я думаю, что ты-то точно выживешь, рядом с Максом будут стоять такие, как я. Так что жди — мы увидимся, — заявил артист.

Тимати не стал молчать и ответил в соцсетях Потапу.

— Конечно, увидимся. Рано или поздно. Как раз давно не виделись. Удачи! — написал музыкант.

Игорь Николаев

Музыкант Игорь Николаев пострадал от действий злоумышленников. Он сообщил в своих соцсетях, что его сайт атаковали хакеры.

— Друзья! Мой официальный сайт взломан, и вместо моих песен, фотографий, статей и анонсов хакерами размещена антироссийская информация. И это наглядная иллюстрация того, как и какими средствами сейчас ведется информационная война, — заявил артист.

Егор Крид

Егор Крид покинул свое кресло после слов участницы шоу «Голос. Дети». 10-летняя Анисия Низовцева из Самары обидела артиста. Для исполнения она выбрала сложную песню группы Roxette «Listen to Your Heart». Девочка справилась с ней блестяще. К ней повернулись Полина Гагарина и Баста, а Егор Крид не оценил вокальных данных маленькой артистки.

— Я уважаю всех вас, особенно тех, кто ко мне повернулся, — сказала Анисия.

Егор Крид воспринял эти слова на свой счет и вышел из студии.

— Всем пока, все понял, я ухожу из проекта! — крикнул артист.

Однако затем он вернулся и похвалил молодую певицу. Он сказал, что у нее большое будущее.

Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская приняла участие в благотворительном забеге в поддержку фонда Константина Хабенского.

— Всей семьей на благотворительном забеге. Арсений пробежал десять километров. А как вы проводите выходные? — написала Юлия.

В гонке по центру Москвы теледива участвовала вместе с детьми, рожденными в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Однако забег для Барановской стал огромным испытанием. В какой-то момент обессиленная телеведущая упала прямо на дороге.

Ирина Винер

19 мая стало известно, что бизнесмен Алишер Усманов и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова разводятся.

Главный тренер российской сборной рассказала, что комментариев касательно бракоразводного процесса с бизнесменом Алишером Усмановым не будет, если все пройдет «тихо и спокойно».

Фото: РИА Новости

— Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то — без комментариев, — отметила Винер.

Алла Михеева

Телеведущая Алла Михеева знакома со многими звездами российского шоу-бизнеса. Она известна своей общительностью. Однако собственная открытость однажды поставила теледиву в очень неприятную ситуацию.

— Это жуткая история… Я летела снимать репортаж в одно далекое место. Со мной летела звезда мужского пола. Мы летим рядом в бизнес-классе. Он — взрослый для меня человек, которого я уважаю, смотрела его фильмы… Мы мило поговорили, — сказала она.

Звезду привело в шок, что ее дружелюбие восприняли как флирт. Ее спутник взял девушку за руку и начал гладить, когда она спала.

— Просыпаюсь от того, что берут мою руку и начинают гладить! Я сначала не поняла. Посмотрела на человека, убрала руку и ничего не сказала. Была странная ситуация… Когда был обратный перелет, я попросила, чтобы нас не сажали вместе, — призналась Михеева.