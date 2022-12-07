Минобороны: Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS

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Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали свыше 70 ракет РСЗО HIMARS и две пусковые установки MLRS в Кривом Роге. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Уточняется, что вооружения были уничтожены в результате высокоточных ударов по цехам металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге.

— В результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS, — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще четыре установки MLRS были сильно повреждены.

До этого официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российской армии удалось поразить на территории Донецкой народной республики (ДНР) РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем. Помимо этого, возле населенных пунктов Кривая Лука и Марково ДНР российские войска уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.