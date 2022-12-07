Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Покровский бульвар Карта всех событий

В центре Москвы на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 7 декабря.

ДТП произошло на Покровском бульваре, в районе остановки «Воронцово поле». Из-за столкновения задерживались трамваи с номерами А, 3 и 39. Однако спустя непродолжительный отрезок времени движение транспорта было восстановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на юго-востоке столицы. На 15 километре МКАД легковой автомобиль врезался в микроавтобус. В результате одна из машин перевернулась. Момент столкновения попал на видео с камеры внешнего наблюдения.

Москва ДТП Центральный административный округ (ЦАО) Трамваи Таганский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте