Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в центре Москвы

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Россия, Москва, Покровский бульвар Карта всех событий

В центре Москвы на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 7 декабря.

ДТП произошло на Покровском бульваре, в районе остановки «Воронцово поле». Из-за столкновения задерживались трамваи с номерами А, 3 и 39. Однако спустя непродолжительный отрезок времени движение транспорта было восстановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на юго-востоке столицы. На 15 километре МКАД легковой автомобиль врезался в микроавтобус. В результате одна из машин перевернулась. Момент столкновения попал на видео с камеры внешнего наблюдения.