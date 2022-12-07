Автомобиль перевернулся в результате ДТП на МКАД на юго-востоке столицы. Видео

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Россия, Москва, МКАД, 15-й километр Карта всех событий

На МКАД столкнулись два автомобиля. В результате один из них перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 7 декабря.

Авария произошла на 15 километре Московской кольцевой автодороги, после Новоегорьевского шоссе. Легковой автомобиль врезался в микроавтобус. Сила удара была такой большой, что обе машины после ДТП влетели в бетонное ограждение. После этого легковушка перевернулась.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение на участке дороги было затруднено и осуществлялось по двум полосам из четырех, однако в скором времени проезд восстановили, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на севере столицы. Маршрутка столкнулась с двумя автомобилями. Момент аварии попал на запись с камер видеонаблюдения.

В результате пострадало пять человек. По данному факту прокуратура проводит проверку.