Появилось видео с места ДТП на Ленинградском проспекте

Фото: Depositphotos

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 66 Карта всех событий

Появилось видео, на котором видно момент столкновения маршрутки с двумя легковыми автомобилями на Ленинградском проспекте. Его «Вечерней Москве» предоставила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 7 декабря.

По ее словам, прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

Авария, о которой идет речь, произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 66. На месте работают оперативные службы города. В результате столкновения маршрутки и двух легковых автомобилей пострадали пять человек: водитель рейсового такси и четыре пассажира. Они были госпитализированы.

Движение в районе столкновения затруднено, перекрыты две полосы по направлению из центра.

Еще одно ДТП произошло в Шахтерском районе Донецкой народной республики. В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 16 человек.