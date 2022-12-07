Появилось видео с места ДТП на Ленинградском проспекте

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Появилось видео, на котором видно момент столкновения маршрутки с двумя легковыми автомобилями на Ленинградском проспекте. Его «Вечерней Москве» предоставила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 7 декабря.
По ее словам, прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.
Авария, о которой идет речь, произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 66. На месте работают оперативные службы города. В результате столкновения маршрутки и двух легковых автомобилей пострадали пять человек: водитель рейсового такси и четыре пассажира. Они были госпитализированы.
Движение в районе столкновения затруднено, перекрыты две полосы по направлению из центра.
Еще одно ДТП произошло в Шахтерском районе Донецкой народной республики. В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 16 человек.