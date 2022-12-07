ГИБДД: В ДТП на Ленинградском проспекте пострадали пять человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 66 Карта всех событий

В результате столкновения маршрутки и двух легковых автомобилей на Ленинградском проспекте пострадали пять человек. Такую информацию сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в среду, 7 декабря.

По данным ведомства, водителя маршрутного такси Ford Transit и четырех пассажиров госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Авария, о которой идет речь, произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 66. На месте работают оперативные службы города. Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате ДТП достигло восьми человек, но эта информация не подтвердилась.

Движение в районе столкновения затруднено, перекрыты две полосы по направлению из центра.

Другое ДТП произошло в Шахтерском районе Донецкой народной республики. В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 16 человек.