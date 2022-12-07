Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 66 Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку по факту аварии на Ленинградском проспекте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 7 декабря.

По ее словам, сотрудники ведомства контролируют установление всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Авария, о которой идет речь, произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 66. Момент столкновения попал в объектив камер внешнего видеонаблюдения.

В результате столкновения маршрутки и двух легковых автомобилей пострадали пять человек: водитель рейсового такси и четыре пассажира. Они были госпитализированы.

Движение в районе столкновения затруднено, перекрыты две полосы по направлению из центра.

Другое ДТП произошло в Шахтерском районе Донецкой народной республики. В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 16 человек.