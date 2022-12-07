Андрей Бочкарев: В Москве сначала года ввели 48 домов по реновации

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Власти Москвы с начала 2022 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 48 жилых домов, построенных в рамках программы реновации. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С января по ноябрь 2022 года в Москве сдано более 1,2 миллиона «реновационных» квадратных метров. <...> Каждый дом строится по индивидуальному проекту с учетом расположения, архитектурных особенностей и нужд жителей того или иного района. Перед вводом в эксплуатацию все здания проходят комплексную проверку инспекторов Мосгосстройнадзора, — подчеркнул Бочкарев.

По его словам, дома по реновации в течение года сдавались практически во всех округах столицы. Наибольшее количество новостроек сдали в САО и ЮЗАО — по семь зданий.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что за 11 месяцев этого года комитет выдал 53 разрешения на строительство новых домов по реновации. Сотрудники ведомства за этот период организовали 739 контрольно-надзорных мероприятий.

6 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в данный момент идут строительство и проектирование еще 393 домов по реновации. Специалисты подобрали шесть стартовых площадок. Он отметил, что столичной программе реновации чуть больше пяти лет, за это время ее участниками стали около миллиона горожан.