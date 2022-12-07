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Менеджер Киркорова прокомментировала призыв запретить певцу въезд в США

Ирина Игнатенко
Общество
Менеджер Киркорова прокомментировала призыв запретить певцу въезд в США
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Концерты российского певца Филиппа Киркорова посещает большое количество людей, поэтому призыв американских активистов запретить ему въезд в Штаты выглядит несерьезным. Такое мнение высказала пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская.

Она отметила, что подобные инициативы даже неинтересно обсуждать, так как творчество певца пользуется популярностью во всем мире, люди с удовольствием ходят на его концерты.

— Слава богу, на концерты Филиппа приходят тысячи людей. А тут 300 непонятных активистов создали группу? Даже неинтересно это обсуждать, — сказала Успенская в комментарии каналу 360.

Ранее группа радикально настроенных активистов подала заявление в министерство финансов, министерство юстиции и ряд других американских ведомств с требованием запретить Киркорову въезд на территорию Штатов. Также они создали петицию с просьбами закрыть для исполнителя право находиться в стране.

Певец Филипп Киркоров оказался должником по налоговым платежам. Официальные данные Федеральной налоговой службы РФ свидетельствуют, что артист должен государству более семи миллионов рублей.

Филипп Киркоров США Запреты
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