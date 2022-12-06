Киркоров не заплатил государству налоги на семь миллионов рублей

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров оказался должником по налоговым платежам. Официальные данные Федеральной налоговой службы РФ свидетельствуют, что артист должен государству более семи миллионов рублей.

Журналисты выяснили, что знаменитость не уплатил налог на недвижимость на сумму 6 миллионов 316 тысяч рублей (речь идет о задолженности по налогам за особняк в Московской области). Также Киркоров не платил налоги и за другие объекты недвижимости, которыми владеет (машину, московскую квартиру и земельный участок). В общей сложности артист задолжал государству налогов на сумму 7 миллионов 67 тысяч рублей, сообщает портал KP.RU.

«Вечерняя Москва» выяснила, на чем, кроме сцены, зарабатывают российские знаменитости. В этом году в необычный для артиста бизнес вложился Филипп Киркоров. Он приобрел 30-процентную долю в компании, которая занимается разработкой строительных проектов.

Муж Аллы Пугачевой, признанный иноагентом Максим Галкин, тоже не закрыл свое индивидуальное предприятие в России. Но у него и без всяких бизнесов с финансами неплохо.