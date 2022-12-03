Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Просто бизнес прогорел: на чем, кроме сцены, зарабатывают российские знаменитости

Дарья Завгородняя
Динара Кафискина

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Просто бизнес прогорел: на чем, кроме сцены, зарабатывают российские знаменитости
Рэпер Тимати приобрел активы ушедшей из России кофейни / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

30 ноября на сайте базы ФНС «Прозрачный бизнес» появилось сообщение, что Алла Пугачева закрывает фирму «АБП», которая занималась организацией концертов певицы.

Полный банкрот

Начиная с 1990-х Алла Борисовна то и дело затевала коммерческие проекты, из которых успешными стали не многие. Не заладился журнал «Алла», не выстояла радиостанция, не «зашли» и школы для одаренных детей. Успешно «выстрелила» линейка по производству обуви и сумок. Потихоньку продаются и духи: их делают на отечественном заводе душистых веществ и продают на маркетплейсах от 1000 рублей за флакон в 100 миллилитров. Пугачева до сих пор получает долю от продаж своих товаров в размере 20–30 процентов.

ИП «Пугачева Алла Борисовна» продолжает работать с оборотом 60 миллионов рублей в год. В мае этого года певица зарегистрировала марку «Примадонна», однако ничего выпускать под ней не собирается. Как объяснила концертный директор артистки Елена Чупракова, Алла Борисовна опасается, что ее прозвищем могут назвать что-нибудь неприятное, например оружие.

Виновата политика

На состояние многих звезд, в том числе уехавших, повлияло и их отношение к спецоперации. Вот экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева запустила два года назад свой косметический бренд. Он и так вызывал у покупательниц массу вопросов — цена явно не соответствовала качеству — а тут еще певица решила уехать и стать украинской артисткой. Российские потребители такой шаг не оценили. И косметика за низким спросом постепенно ушла с полок магазинов.

Манижа, которая выступала от России на Евровидении в 2021 году, тоже осталась без бизнеса — она промышляла мобильными приложениями. Ее нелестные высказывания о России напрямую повлияли на это.

Рестораны и кофеек

Юморист Сергей Светлаков является совладельцем сети заведений восточной кухни. У него три ресторана в Москве и Подмосковье, в Казани. Было заведение и в Киеве, но летом там имущество Светлакова изъяли.

Как хвастаются украинские СМИ, убыток Светлакова составил не менее 80 миллионов рублей. Рэпер Тимати приобрел активы ушедшей из России сети кофеен. И уже в августе открыл первое заведение под новым названием. Незадолго до этого артист продал свою долю в сети кафе. Сделка составила 70 миллионов рублей.

Новый поворот!

В этом году в необычный для артиста бизнес вложился певец Филипп Киркоров. Он приобрел 30-процентную долю в компании, которая занимается разработкой строительных проектов. Король эстрады уже подписал соглашение о развитии строительства в Ленинградской области.

А папа-то генерал!

Муж Аллы Пугачевой, признанный иноагентом Максим Галкин, тоже не закрыл свое индивидуальное предприятие в России. Но у него и без всяких бизнесов с финансами неплохо.

Родился артист в семье генерала советской армии, в престижном роддоме на Арбате. Юность провел в районе Новые Черемушки, в элитной новостройке. Сегодня такое жилье стоит около 45 миллионов рублей. После смерти отца со старшим братом Дмитрием Максим унаследовал несколько объектов дорогущей недвижимости. Дмитрию досталась 163-метровая квартира за 86 миллионов рублей в 1-м Неопалимовском переулке.

Много лет спустя Пугачева зарегистрировала здесь фирму АБП. Также у брата Галкина есть двухкомнатная квартира на улице Плющихе стоимостью 42 миллиона рублей. А лично Максим получил от родителей 250-метровые хоромы в Варсонофьевском переулке напротив больницы НКВД. Цена — более 100 миллионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Марочкин, звездный юрист:

— Полагаю, что Алла Борисовна закрывает предприятие «АБП», поскольку оно давно не приносит доходов, а налоговую отчетность сдавать надо, соответственно, нужно платить зарплату людям, которые будут этим заниматься. Говорить о том, что Пугачева окончательно решила закрыть бизнес в России, можно будет, если она закроет свое ИП. Если она это сделает, мы узнаем об этом в начале следующего года.

Недвижимость Бизнес Знаменитости
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте