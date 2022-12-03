Просто бизнес прогорел: на чем, кроме сцены, зарабатывают российские знаменитости

Рэпер Тимати приобрел активы ушедшей из России кофейни / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

30 ноября на сайте базы ФНС «Прозрачный бизнес» появилось сообщение, что Алла Пугачева закрывает фирму «АБП», которая занималась организацией концертов певицы.

Полный банкрот

Начиная с 1990-х Алла Борисовна то и дело затевала коммерческие проекты, из которых успешными стали не многие. Не заладился журнал «Алла», не выстояла радиостанция, не «зашли» и школы для одаренных детей. Успешно «выстрелила» линейка по производству обуви и сумок. Потихоньку продаются и духи: их делают на отечественном заводе душистых веществ и продают на маркетплейсах от 1000 рублей за флакон в 100 миллилитров. Пугачева до сих пор получает долю от продаж своих товаров в размере 20–30 процентов.

ИП «Пугачева Алла Борисовна» продолжает работать с оборотом 60 миллионов рублей в год. В мае этого года певица зарегистрировала марку «Примадонна», однако ничего выпускать под ней не собирается. Как объяснила концертный директор артистки Елена Чупракова, Алла Борисовна опасается, что ее прозвищем могут назвать что-нибудь неприятное, например оружие.

Виновата политика

На состояние многих звезд, в том числе уехавших, повлияло и их отношение к спецоперации. Вот экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева запустила два года назад свой косметический бренд. Он и так вызывал у покупательниц массу вопросов — цена явно не соответствовала качеству — а тут еще певица решила уехать и стать украинской артисткой. Российские потребители такой шаг не оценили. И косметика за низким спросом постепенно ушла с полок магазинов.

Манижа, которая выступала от России на Евровидении в 2021 году, тоже осталась без бизнеса — она промышляла мобильными приложениями. Ее нелестные высказывания о России напрямую повлияли на это.

Рестораны и кофеек

Юморист Сергей Светлаков является совладельцем сети заведений восточной кухни. У него три ресторана в Москве и Подмосковье, в Казани. Было заведение и в Киеве, но летом там имущество Светлакова изъяли.

Как хвастаются украинские СМИ, убыток Светлакова составил не менее 80 миллионов рублей. Рэпер Тимати приобрел активы ушедшей из России сети кофеен. И уже в августе открыл первое заведение под новым названием. Незадолго до этого артист продал свою долю в сети кафе. Сделка составила 70 миллионов рублей.

Новый поворот!

В этом году в необычный для артиста бизнес вложился певец Филипп Киркоров. Он приобрел 30-процентную долю в компании, которая занимается разработкой строительных проектов. Король эстрады уже подписал соглашение о развитии строительства в Ленинградской области.

А папа-то генерал!

Муж Аллы Пугачевой, признанный иноагентом Максим Галкин, тоже не закрыл свое индивидуальное предприятие в России. Но у него и без всяких бизнесов с финансами неплохо.

Родился артист в семье генерала советской армии, в престижном роддоме на Арбате. Юность провел в районе Новые Черемушки, в элитной новостройке. Сегодня такое жилье стоит около 45 миллионов рублей. После смерти отца со старшим братом Дмитрием Максим унаследовал несколько объектов дорогущей недвижимости. Дмитрию досталась 163-метровая квартира за 86 миллионов рублей в 1-м Неопалимовском переулке.

Много лет спустя Пугачева зарегистрировала здесь фирму АБП. Также у брата Галкина есть двухкомнатная квартира на улице Плющихе стоимостью 42 миллиона рублей. А лично Максим получил от родителей 250-метровые хоромы в Варсонофьевском переулке напротив больницы НКВД. Цена — более 100 миллионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Марочкин, звездный юрист:

— Полагаю, что Алла Борисовна закрывает предприятие «АБП», поскольку оно давно не приносит доходов, а налоговую отчетность сдавать надо, соответственно, нужно платить зарплату людям, которые будут этим заниматься. Говорить о том, что Пугачева окончательно решила закрыть бизнес в России, можно будет, если она закроет свое ИП. Если она это сделает, мы узнаем об этом в начале следующего года.