Соседов назвал имя самой красивой женщины в российском шоу-бизнесе

Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Британская актриса Джоди Комер признана самой красивой женщиной на планете. Об этом сообщил руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, доктор Джулиан Де Сильва. Ежегодно он составляет рейтинг знаменитостей с помощью правила золотого сечения Леонардо да Винчи. У Комер лицо идеально на 94,52 процента. «Вечерняя Москва» решила узнать, кого из российских знаменитостей можно причислить к самым красивым звездам шоу-бизнеса.

По словам музыкального критика Сергея Соседова, понятие концептуальной красоты — вещь спорная и субъективная:

— Вы понимаете, что наши лица и тела создает природа? И она все это делает как раз по принципу золотого сечения гениального Леонардо. Именно по той причине, что многие вмешиваются в дела природы, уменьшая носы и изменяя формы лиц, мы и поучаем дисгармонию во внешности. Так как пластика нарушает принцип этого самого золотого сечения.

Соседов отметил, что для знаменитости красивая внешность играет далеко не главную роль:

— Как раз на красоте все и заканчивается. Для артиста, певицы, актрисы очень важны именно выразительные черты. То есть большие нос, глаза и скулы — это как раз идеальное сочетание. Ведь внешность должна выделяться и запоминаться. К тому же красота относительна и нисколько не важна. А важны талант и мастерство, харизма и энергия.

Тем не менее Соседов из всех знаменитостей российской эстрады выделил по общей привлекательности певицу Полину Гагарину:

— Не скажу, что Полина является идеалом, но в ней имеются признаки концептуальной красоты. Она вполне привлекательна. Других, наверное, даже не назову, потому что больше никто и не подходит.

Соседов также заметил, что даже выбранная экспертами красоты британская актриса Джоди Комер в качестве самой красивой женщины в мире не соответствует классическим стандартам красоты:

— Мне напоминает это историю с Софи Лорен, от которой все с ума сходили когда-то. Но ведь и она далеко не красотка. У нее рот от ушей до ушей. А на Руси и в России большие рты были чуть ли не признаком уродства. Были в почете красивые и аккуратные ротики.

В заключение Соседов отметил, что стандарты красоты постоянно меняются и этот процесс бесконечен.