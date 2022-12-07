Москвич расстрелял посетителей ночного клуба. Видео

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, улица Большая Дмитровка Карта всех событий

Мужчина поссорился с посетителями одного из ночных клубов в центре столицы и открыл стрельбу по обидчикам. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 7 декабря.

По его словам, в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали с огнестрельным ранением ноги. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

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В результате оперативно-разыскных действий подозреваемого задержали на Большой Дмитровке. Им оказался 28-летний москвич. У него изъяли травматический пистолет, после чего направили оружие на экспертизу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигурант находится под домашним арестом.

Еще одна стрельба произошла во вторник, 6 декабря, в городе Новошахтинске Ростовской области. Недалеко от местного завода неизвестный мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из ручного пулемета Калашникова по патрульной машине полиции.

В среду, 7 декабря, злоумышленника задержали недалеко от города, где он прятался на заброшенной свиноферме. Им оказался ранее судимый дезертир из ЧВК «Вагнер».