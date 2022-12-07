Предновогоднее заседание Директорской ложи театров Москвы пройдет в столице

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Предновогоднее заседание Директорской ложи театров Москвы пройдет 12 декабря 2022 года в особняке П. П. Смирнова на Тверском бульваре. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В мероприятии примут участие руководители более 100 столичных театров и концертных залов, а также их коллеги, представляющие другие направления культуры столицы.

Заседание будет включать деловую программу, в рамках которой состоится обсуждение планов культурных учреждений на следующий год, а также подбор новых авторов для работы в столичных театрах. Кроме того, на мероприятии представят новый театральный проект «Театр театров «Маска».

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