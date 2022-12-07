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Предновогоднее заседание Директорской ложи театров Москвы пройдет в столице

Анастасия Колоскова
Город
Предновогоднее заседание Директорской ложи театров Москвы пройдет в столице
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Предновогоднее заседание Директорской ложи театров Москвы пройдет 12 декабря 2022 года в особняке П. П. Смирнова на Тверском бульваре. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В мероприятии примут участие руководители более 100 столичных театров и концертных залов, а также их коллеги, представляющие другие направления культуры столицы.

Заседание будет включать деловую программу, в рамках которой состоится обсуждение планов культурных учреждений на следующий год, а также подбор новых авторов для работы в столичных театрах. Кроме того, на мероприятии представят новый театральный проект «Театр театров «Маска».

До этого сообщалось, что в разделе «Афиша» на портале mos.ru появилась отдельная страница, на которой пользователи могут посмотреть расписание городских мероприятий и выбрать подходящие. Обновленный раздел «Афиша» интегрирован с единой билетной системой, через которую работают многие музеи, библиотеки и культурные центры. Если организации не работают с единой билетной системой, то в «Афише» указываются ссылки на их официальные сайты.

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