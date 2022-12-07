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Раздел «Афиша» на портале mos.ru получил обновление

Георгий Соланович
Город
Раздел «Афиша» на портале mos.ru получил обновление
Фото: Unsplash

В разделе «Афиша» на портале mos.ru появилась отдельная страница, на которой пользователи могут посмотреть расписание городских мероприятий и выбрать подходящие. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента информационных технологий в среду, 7 декабря.

— Мы собрали городские мероприятия на отдельной странице. Зайти на нее можно по прямой ссылке. Обновленный раздел «Афиша» интегрирован с единой билетной системой, через которую работают многие музеи, библиотеки и культурные центры. Как и прежде, приобретать билеты или регистрироваться на мероприятия можно на mos.ru, не переходя лишний раз на сайты учреждений, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что если организации не работают с единой билетной системой, то в «Афише» указываются ссылки на их официальные сайты. Оформленные на mos.ru билеты придут на электронную почту или станут доступны в «Афише» для скачивания в pdf-формате, добавили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на 56 столичных ресурсах появилась поисковая строка mos.ru, которая позволяет получить необходимую информацию, размещенную на разных сайтах домена.

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