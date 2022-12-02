Более 50 городских сайтов обновили поисковую строку mos.ru

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На 56 столичных ресурсах появилась поисковая строка mos.ru, которая позволяет получить необходимую информацию, размещенную на разных сайтах домена. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

— Многие горожане уже привыкли к умной поисковой строке портала mos.ru, которая «понимает» запрос с первых символов. Она предоставляет быстрый и удобный доступ к городским сервисам, услугам, проектам и новостям. Только с начала этого года ею воспользовались более 27 миллионов раз, — отметил он.

Обновленная поисковая строка заработала на сайтах городских департаментов, школ, спорткомплексов, префектур и технопарков, а также на страницах центров государственных услуг «Мои документы», Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и столичного Главархива, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В личном кабинете на портале mos.ru также недавно появился виджет для книголюбов «Мои книги». Он полезен тем, кто бронирует книги в городских читальнях с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».