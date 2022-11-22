Услуги допобразования Университета правительства Москвы теперь можно оплатить на mos.ru

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Возможность оплатить услуги дополнительного профессионального образования Университета правительства Москвы появилась на портале mos.ru, а также приложениях для смартфонов «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков.

— Благодаря подключению Университета правительства Москвы к городскому сервису «Мои платежи» платить за обучение по программам дополнительного профессионального образования слушателям вуза стало гораздо проще и удобнее. Сервис позволяет произвести оплату без ручного заполнения платежных реквизитов, в удобное время и с карты любого банка, — рассказал Новиков.

По его словам, счет с указанием размера и назначения оплаты в автоматическом режиме отображается на странице сервиса «Мои платежи».

До этого слушатели могли оплачивать обучение только через терминалы оплаты или приложения банков по реквизитам, которые нужно было вводить вручную. При этом при оплате взималась комиссия в размере двух — трех процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

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