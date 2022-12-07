Эксперт рассказал, насколько уменьшится пенсия женщины из-за периода ухода за ребенком

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Женщина, которая ухаживает за ребенком, имеет право получить полтора года трудового стажа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

— Если она будет сидеть с ним (ребенком — прим. «ВМ») до трех лет, в трудовой стаж все равно включат только 1,5 года. Остальное время ей придется дорабатывать, чтобы получить выплаты, — рассказал специалист.

Эксперт добавил, что за каждый отработанный год человек получает один балл, который впоследствии умножается на коэффициент. В этом году один балл оценивается в 118,09 рубля. Из этого следует, что пенсия женщины, которой в трудовой стаж засчитают только 1,5 года ухода за ребенком, уменьшится на 177,135 рубля.

До этого ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что попытка увеличить пенсию за счет стажа может принести обратный эффект, так как нынешняя формула расчета предполагает, что размер выплат зависит не столько от стажа, сколько от суммы индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).