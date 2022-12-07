Названы пять простых способов заставить себя чихнуть

Фото: depositphotos

Проблемы с чиханием время от времени случаются у каждого. Нос чешется, и кажется, что вот-вот наступит облегчение, но ничего не выходит. Раздражение по этому поводу вполне объяснимо, ведь чихание — защитная функция, которая позволяет очистить пазухи от раздражителей, грязи, аллергенов, вирусов и бактерий. Медики дали несколько эффективных советов, как заставить нос чихнуть, если совсем невмоготу, пишет американское издание Women's Health.

Чихнуть иногда не получается по ряду причин. Это может быть связано с тем, что в носу что-то застряло (например, грязь, маленький предмет или даже грибковые споры), объяснил доктор медицинских наук, специалист по уху, носоглотке и горлу Нил Бхаттачария.

К серьезным причинам затруднений процесса чихания относят неврологические проблемы (например, инсульт или опухоль головного мозга) или психическое заболевание, которое вызывает потерю этой способности, заявил доктор медицинских наук, аллерголог и иммунолог Джон В. Боссо.

Периодические трудности с чиханием не должны доставлять серьезного дискомфорта: не стоит пытаться с этим что-то сделать. Чихание все равно произойдет рано или поздно естественным путем, успокоил доктор Бхаттачария.

Если все-таки чихнуть очень хочется, есть несколько действий, которые можно предпринять, чтобы взять дело в свои руки.

Посмотрите на яркий свет

Странный совет, но рабочий: некоторые люди начинают чихать, когда внезапно оказываются на ярком свету. Такое чихание называется фотическим. По словам доктора Боссо, свет стимулирует нервный рефлекс. Однако лайфхак — не универсальный, так как срабатывает только у трети людей. Особенность обусловлена генетически: если родители чихают, когда смотрят на яркий свет, вероятность аналогичной реакции у детей выше. Если нет, то это может не сработать.

Понюхайте специи

Такие специи, как перец, корица и кайенский перец, могут вызвать чихание. Они раздражают нервные окончания носа, объясняет доктор Боссо. Это действенная рекомендация, и она приводит к результату в большинстве случаев. Только не стоит глубоко вдыхать специи, чтобы не обжечь слизистую.

Пощекочите в носу

Скрутите салфетку и осторожно вставьте ее в нос, чтобы простимулировать его изнутри. Щекотание нервных окончаний носа быстро приведет к разрядке, заверил доктор Боссо.

Выщипайте волосы из носа

Радикальный способ стоит оставить на крайний случай, так как он довольно болезненный. Выщипывание волос из носа, по утверждению медика, раздражает тройничный нерв (часть нервной системы, которая передает ощущения боли, прикосновения и температуры от лица к мозгу) и может спровоцировать желанный чих.

Выщипайте волоски на лице

Аналогичный трюк можно выполнить с волосами на лице (например, выбившейся брови) — это также может стимулировать тройничный нерв и вызвать чихание.