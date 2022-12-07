Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС из-за демарша Украины

Фото: МИД РФ

Представители России приняли решение приостановить выплату членских взносов в Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) из-за демарша делегации Украины. Об этом во вторник, 7 декабря, заявила исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

— Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов в организацию, потому что на сегодня без конструктива и здравого смысла работать здесь абсолютно бессмысленно и бесполезно, — сказала она.

Во время заседания генеральной ассамблеи ПАЧЭС, которое проходит 7 декабря в Сербии, делегация Украины повесила перед своим столом национальный флаг, который был расписан различными призывами и слоганами.

Также в процессе утверждения мандатов членов делегаций украинская сторона потребовала отвести представителей России. В знак протеста российские представители покинули мероприятие.

Она отметила, что на данный момент невозможно представить ПАЧЭС без России. По мнению Тимофеевой, члены организации создавали ее 30 лет, однако сегодня она превратилась в «цирк и балаган», передает РИА Новости.

14 ноября сообщалось, что в Верховную раду Украины внесли проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава. Помимо этого, авторы проекта предлагали «Большой двадцатке» поддержать продление продовольственной сделки и усилить санкции.