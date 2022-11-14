На Украине предложили попросить G20 исключить Россию из состава группы

Фото: РИА Новости

Проект заявления об обращении к «Большой двадцатки» (G20) с просьбой исключить Россию из состава группы внесен в Верховную раду Украины. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

— Верховная рада Украины обращается к государствам Группы двадцати с предложением исключить Российскую Федерацию из состава «Группы двадцати», — говорится в материале.

Помимо этого, авторы проекта предлагают G20 поддержать продление продовольственной сделки, усилить санкции против России, а также «существенно нарастить» экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности, сообщает РИА Новости.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил сожаление в связи с решением президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20. Германский лидер уточнил, что его порадовало бы решение российского лидера передумать и прибыть на саммит. Однако Шольц признает, что это очень маловероятно.

Накануне китайская газета Global Times сообщила, что Коллективный Запад во главе с США собирается перенести политическую конфронтацию на площадку G20, чтобы «поссориться» с остальными участниками саммита. По мнению авторов публикации, конфронтация во время этой встречи помешает выполнению диалоговой функции данной платформы.