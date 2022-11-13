Шольц выразил сожаление в связи с решением Путина не ехать на саммит G20

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление в связи с решением президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20. Об этом канцлер сам заявил в воскресенье, 13 ноября.

— Конечно, ему (Путину — прим. «ВМ») пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и со всей критикой, которые бы сформулировали многие страны мира, — заметил Шольц.

Канцлер Германии также добавил, что его порадовало бы решение российского лидера передумать и прибыть на саммит. Однако Шольц признает, что этого очень маловероятно.

Шольц также призвал Россию выступить с предложениями касательно возможностей установления мира на Украине, передает его слова ТАСС.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить встречу. Вместо него Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано с графиком российского лидера. Кроме того, на данный момент Путину необходимо находиться в стране.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что выезд президента из страны в сложное для нее время нецелесообразен. Также, по его словам, одним из главных факторов, повлиявших на это решение, стал вопрос безопасности Путина.