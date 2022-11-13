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Global Times: Запад во главе с США едет на саммит G20, чтобы «поссориться»

Евгений Белоусов
В мире
Global Times: Запад во главе с США едет на саммит G20, чтобы «поссориться»
Фото: EPA

Коллективный Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку G20, чтобы «поссориться» с остальными участниками саммита. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает китайская газета Global Times.

— Общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы относительно того, кто станет их (стран Запада — прим. «ВМ») мишенью и что они им скажут, — говорится в публикации.

Китайское издание утверждает, что конфронтация во время этой встречи помешает выполнению диалоговой функции данной платформы. Предполагается, что международное сообщество единодушно осудит подобный исход, передает газета.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить встречу. Вместо него Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент Индонезии Джоко Видодо уже призвал западных лидеров смягчить риторику в отношении России в рамках саммита G20. Правительство Индонезии надеется, что смягчение риторики западных стран сподвигнет Москву на коммюнике по завершении встречи.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что выезд президента из страны в сложное для нее время нецелесообразен. Также, по его словам, одним из главных факторов, повлиявших на это решение, стал вопрос безопасности Владимира Путина.

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