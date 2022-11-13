Президент Индонезии Видодо призвал смягчить риторику в отношении РФ на саммите G20

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Президент Индонезии Джоко Видодо призвал западных лидеров смягчить риторику в отношении России в рамках саммита G20. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает издание Politico.

Согласно информации источников издания, правительство Индонезии надеется, что смягчение риторики западных стран сподвигнет Москву на коммюнике по завершении встречи. Если все сложится успешно, то Видодо будет считать это своей личной победой. Глава Индонезии считает себя председателем «самого сложного» саммита G20.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить встречу. Вместо него Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано с графиком российского лидера. Кроме того, на данный момент Путину необходимо находиться в стране.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что выезд президента из страны в сложное для нее время нецелесообразен. Также, по его словам, одним из главных факторов, повлиявших на это решение, стал вопрос безопасности Путина.