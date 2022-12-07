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Почти 7,3 тысячи парковочных мест создали в Новой Москве с начала года

Александр Афонин
Город
Почти 7,3 тысячи парковочных мест создали в Новой Москве с начала года
Фото: Pixabay

С начала текущего года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) специалисты организовали почти 7,3 тысячи парковочных мест. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— Вопрос обеспечения формирующихся городских кварталов в ТиНАО парковочными местами актуален, как и в целом по столице. Поэтому в новых проектах закладывается необходимость строительства паркингов, подземных парковок или гаражей. Они возводятся за счет инвесторов, — сказал он.

Большая часть машино-мест расположилась в подземных паркингах. Благодаря подобному решению автомобилисты смогут устроить более комфортное и удобное содержание своих машин. По словам Жидкина, создание дополнительных мест входит в общую работу по формированию качественной и комфортной городской среды.

До этого сообщалось, что власти Москвы с начала года присвоили адреса более чем 95 тысячам объектов недвижимости, расположенных в ТиНАО. С момента присоединения к столице новых территорий характеристики объектов приводятся к требованиям адресного реестра.

Новая Москва Владимир Жидкин Парковки
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