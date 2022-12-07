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Рестораны KFC в России продадут как минимум за 100 миллионов евро

Евгений Жуков
Экономика
Рестораны KFC в России продадут как минимум за 100 миллионов евро
Фото: Pixabay

Польский ресторанный холдинг Amrest Group договорился о продаже принадлежащих ему ресторанов KFC на территории РФ российской компании «Альмира». Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе холдинга.

В рамках данной сделки Amrest намерен получить за свои российские активы минимум 100 миллионов евро, что по нынешнему курсу эквивалентно 6,6 миллиарда рублей.

Для финализации сделки потребуется согласие главного владельца бренда ресторанов быстрого питания — американской Yum! Brands, а также Федеральной антимонопольной службы России и «других российских регулирующих органов», передает сайт Amrest Group.

Ресторанный холдинг присутствует в России с 2007 года и на данный момент управляет 215 заведениями KFC на этом рынке.

До этого сообщалось, что 1 декабря на отечественный рынок вышли крупные турецкие сети быстрого питания — до конца года в торговых центрах планируется открыть несколько новых точек. «Вечерняя Москва» узнала, как изменилась ситуация с фастфудом в стране после введения санкций.

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