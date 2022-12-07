Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Попытка раскрутить скандал»: в бундестаге оценили попытку госпереворота в Германии

Александр Афонин
В мире
«Попытка раскрутить скандал»: в бундестаге оценили попытку госпереворота в Германии
Фото: Pixabay

Сорванная попытка государственного переворота в Германии служит способом отвлечь граждан от внутренних проблем страны. Об этом заявил депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт в среду, 7 декабря.

— На мой взгляд, это попытка раскрутить медийный скандал на фоне катастрофических проблем в немецкой экономике, катастрофических проблем с поставками энергоносителей. Людям при наступающих холодах просто нечем платить, потому что многие получают довольно скромные зарплаты, — сказал он.

Депутат бундестага от АдГ Ян Нольте добавил, что подобные ситуации могут помочь властям Германии отвлечь внимание населения страны от собственных политических ошибок. По его словам, на данный момент сложно оценить реальную опасность попытки госпереворота, передают «Известия».

7 декабря издание Spiegel сообщило, что спецназ полиции Германии задержал 25 человек, в том числе гражданку России, по подозрению в подготовке госпереворота. Задержанные относились либо к членам террористической организации правого толка, либо поддерживали ее.

государственный переворот бундестаг Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте