«Попытка раскрутить скандал»: в бундестаге оценили попытку госпереворота в Германии

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Сорванная попытка государственного переворота в Германии служит способом отвлечь граждан от внутренних проблем страны. Об этом заявил депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт в среду, 7 декабря.

— На мой взгляд, это попытка раскрутить медийный скандал на фоне катастрофических проблем в немецкой экономике, катастрофических проблем с поставками энергоносителей. Людям при наступающих холодах просто нечем платить, потому что многие получают довольно скромные зарплаты, — сказал он.

Депутат бундестага от АдГ Ян Нольте добавил, что подобные ситуации могут помочь властям Германии отвлечь внимание населения страны от собственных политических ошибок. По его словам, на данный момент сложно оценить реальную опасность попытки госпереворота, передают «Известия».

7 декабря издание Spiegel сообщило, что спецназ полиции Германии задержал 25 человек, в том числе гражданку России, по подозрению в подготовке госпереворота. Задержанные относились либо к членам террористической организации правого толка, либо поддерживали ее.