ЦБ концептуально поддержал законопроект о легализации майнинга в России

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Центральный банк (ЦБ) концептуально поддержал законопроект, согласно которому предлагается легализовать майнинг в России, но полученные криптовалюты должны будут продаваться только нерезидентам на иностранных биржах. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в среду, 7 декабря.

— Он (законопроект — прим. «ВМ») предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, полученной в результате майнинга. При этом полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам, — говорится в сообщении.

В пресс-службе допустили, что подобные ограничения могут быть сняты в рамках экспериментально-правовых режимов. Для этого реализация криптовалют должна проходить при участии уполномоченной организации.

Однако руководство ЦБ все равно будет придерживаться позиции о недопустимости оборота цифровых валют в России, передает «Интерфакс».

Законопроект об регулировании майнинговой деятельности в России был внесен в Госдуму 17 ноября. Согласно тексту документа, предлагается ввести требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.