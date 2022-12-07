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На Украине заявили о возможности Зеленского установить контроль над Конституционным судом

Евгений Жуков

Сюжет: 

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На Украине заявили о возможности Зеленского установить контроль над Конституционным судом
Фото: bundeskanzleramt.at

Конституционный суд (КС) Украины освободил от должности троих судей, в связи с чем президент страны Владимир Зеленский может установить полный контроль над органом. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили местные СМИ.

Уточняется, что судьи Ирина Завгородняя, Сергей Сас и Игорь Слиденок ушли с поста по собственному желанию. Уволенные судьи были назначены Верховной радой, а их отставка была связана со срывом специального пленарного заседания по избранию председателя КС.

В СМИ подчеркнули, что подобный исход «устраивает офис президента», ведь в результате перестановок глава государства может завести через парламент в КС своих представителей и «фактически установить полный контроль над этим органом», передает РИА Новости.

До этого Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц, что нарушает одно из основных условий для вступления страны в Евросоюз. Отмена мониторинга будет распространяться на политически значимых лиц.

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