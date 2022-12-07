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Бесплатная тематическая программа пройдет на ВДНХ накануне Дня Конституции

Евгений Жуков
Город
Бесплатная тематическая программа пройдет на ВДНХ накануне Дня Конституции
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Накануне Дня Конституции на ВДНХ пройдет бесплатная тематическая программа. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 7 декабря.

Так, в центре «Космонавтика и авиация» в воскресенье, 11 декабря, в 13:00, 15:00 и 17:00 профессиональные гиды проведут экскурсии «Космические города России», где гостям расскажут о городах и предприятиях отечественной ракетно-космической отрасли. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Помимо этого, в 18:00 гостей приглашают на лекцию «История космического права». В рамках данного мероприятия участникам встречи расскажут о принципах космического права и истории его развития от начала эпохи освоения космоса до наших дней. Для посещения требуется предварительная регистрация.

В этот же день в 17:00 в музее славянской письменности «Слово» состоится экскурсия «Основной закон: от «Русской правды» до Конституции», где посетители познакомятся с историей русского права, узнают о «Русской правде» и Судебнике Ивана Грозного, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с 12 по 18 декабря пройдет заключительная в этом году познавательная акция «Московская музейная неделя». В течение семи дней всех желающих приглашают бесплатно ознакомиться с экспозициями городских выставочных площадок.

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