Сергунина анонсировала новую «Московскую музейную неделю»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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С 12 по 18 декабря пройдет заключительная в этом году познавательная акция «Московская музейная неделя». В течение семи дней всех желающих приглашают бесплатно ознакомиться с экспозициями городских выставочных площадок. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— С начала года в Московской музейной неделе приняли участие больше 1,2 миллиона человек. На этот раз одна из крупнейших экспозиций посвящена усадебной жизни России столетия назад, — заявила она.

По словам заместителя мэра, посетителей познакомят с предметами искусства того времени — картинами и коллекциями фарфора, которые сохранились в музее-усадьбе «Останкино». Также в Государственном музее Пушкина все желающие смогут побывать на выставке живописи.

1/2 Фото: Пресс-служба Музея Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба Музея-панорамы Бородинская битва

К акции присоединился и Дом-музей Марины Цветаевой. В настоящее время там проходит выставка, посвященная его истории. В Музее Москвы представлены археологические находки, которые иллюстрируют быт горожан в Петровскую эпоху.

В понедельник, 12 декабря, гостей ждут в музее-панораме «Бородинская битва» на экспозицию, организованную совместно с музеем-усадьбой Останкино.

А 14 декабря гостей приглашает музей-заповедник «Царицыно». Там идет выставка, посвященная экспедиции 1822–1829 годов, которую возглавил русский консул в Рио-де-Жанейро Григорий Лангсдорф.

10 ноября в Новой Третьяковке открыли крупнейшую за последние 60 лет монографическую выставку художника и скульптора Ивана Шадра. В общей сложности экспозиция включает 65 произведений скульптуры и графики из собрания Третьяковской галереи.